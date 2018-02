Charlie Sheen é encontrado bêbado e vai parar em hospital

O ator Charlie Sheen foi levado para um hospital de Nova York após ser encontrado com altos níveis de álcool no sangue no Hotel Plaza, informaram a polícia e a mídia local nesta terça-feira.

A polícia atendeu a um chamado do hotel pela manhã. O ator de 45 anos do sucesso de TV "Two and a Half Men" foi encontrado pelado em seu quarto de hotel após uma noite de festa, de acordo com reportagens.

O porta-voz da polícia Paul Browne disse que não foram apresentadas queixas e que não houve prisão.

Em agosto, Sheen confessou sua culpa após ter sido acusado de ter agredido a mulher, Brooke Mueller, em 2009, durante uma briga doméstica.