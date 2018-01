Chacretes e balada grátis. É só assistir ao filme do Chacrinha

.

A exibição do filme com a biografia de Chacrinha vai virar balada. E com a presença confirmada das Chacretes. Na próxima terça, às 21h, as quatro salas do Reserva Cultural exibirão o documentário Alô, Alô, Terezinha. Logo após isso, todos os que tiverem ingresso para as sessões poderão entrar gratuitamente em uma festa "open bar" no Bar Biroskca.

Segundo a divulgação do evento, além das Chacretes, também estarão na balada "outras personalidades que marcaram a TV brasileira nos anos 80".