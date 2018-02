Chacina pode derrubar 'Batman' nas bilheterias

A Warner Bros., parte do grupo Time-Warner, disse que "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" faturou 30,6 milhões de dólares nas pré-estreias de quinta-feira à meia-noite, mas esse número pode perder fôlego ao longo do fim de semana de estreia devido ao massacre.

Alguns observadores previam um faturamento de quase 200 milhões de dólares no primeiro fim de semana do filme, que custou 250 milhões de dólares, sem contar as verbas de divulgação, que somam mais dezenas de milhões de dólares.

Doze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um homem usando máscara antigás e colete à prova de balas acionou uma cápsula de gás dentro de uma sala que exibia o filme num shopping próximo a Denver, e em seguida abriu fogo indiscriminadamente contra a plateia.

Observadores do setor dizem que é cedo para dizer como esse incidente irá afetar as bilheterias, já que nunca houve um caso desses com tanta repercussão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É cedo demais para dizer. Esse é um fato trágico e sem precedentes", disse Paul Dergarabedian, do site Hollywood.com Box Office.

Phil Contrino, editor da Boxoffice.com, ecoou essa impressão ao dizer que "ninguém nunca se deparou com isso antes", mas declarou que a primeira preocupação não deve ser com o impacto econômico da tragédia, e sim com as vítimas e seus familiares.

(Reportagem de Bob Tourtellotte e Piya Sinha-Roy)