CEUs terão sessões de cinema gratuitas no fim de semana

São Paulo, 16 - Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) promovem neste final de semana sessões de cinema em várias regiões da cidade. Tem filme para todos os gostos, desde Menino Maluquinho até X-Men. E as sessões são gratuitas.

Na sexta-feira, às 14h, toda a família pode curtir junta a comédia Casamento Grego, dirigida por Joel Zwick, no CEU Cantos do Amanhecer, zona sul. Às 15h30, o CEU Jaçanã tem sessões para as crianças com A Bruxinha e o Dragão, de diretora Stefan Ruzowitzky. Já o CEU Parque Anhanguera, na zona oeste, exibe na tarde de sábado o filme X-Men, do Bryan Singer, às 14h.

No domingo, às 16h, o CEU Guarapiranga apresenta Tristão e Isolda, dirigido por Kevin Reynolds. Já no CEU Inácio Monteiro, na zona leste, será exibido o filme O Menino Maluquinho II, que tem sessão às 15.

A programação dos CEUs neste fim de semana está no site www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br

Endereços:

CEU CANTOS DO AMANHECER - Av. Cantos do Amanhecer, s/n - Jd. Mitsutani

Mais informações: 3397-9720

CEU JAÇANÃ - Rua Antonio César Neto, 105

Mais informações: 3397-3950

CEU PARQUE ANHANGUERA - Rua Pedro José de Lima, 1020 - Jardim Anhanguera

Mais informações: 3911-2183

CEU GUARAPIRANGA - Estrada da Baronesa, 1120 - Jd. Kagohara

Mais informações: 3397-9550

CEU INÁCIO MONTEIRO - Rua Barão Barroso do Amazonas, s/nº - COHAB Inácio Monteiro

Mais informações: 2518-9048C