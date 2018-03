Cerimônia do Oscar tem a melhor audiência em cinco anos

A 82.ª cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Hollywood no domingo, 7, registrou um aumento na audiência, com cerca de 41,3 milhões de telespectadores, talvez atraídos pelo blockbuster "Avatar", que ganhou apenas três troféus técnicos no Oscar, em cerimônia longa, segundo a agência France Press.

A festa de gala no teatro Kodak de Hollywood comandada por Alec Baldwin e Steve Martin transmitida pela rede ABC teve um aumento de 14% de telespectadores do que a festa do ano passado, segundo a The Nielsen Co.

A premiação do ano passado foi vista por 36,3 milhões de telespectadores, mas foi o evento de 2005 que registrou o maior público, com 42,1 milhões de espectadores.

"Guerra ao Terror" de Kathryn Bigelow venceu "Avatar" de seu ex-marido James Cameron e maior bilheteria da história do cinema, além de Kathryn ser a primeira mulher na história do Oscar a ganhar como melhor diretora. O argentino "O Segredo de Seus Olhos" surpreendeu como melhor filme estrangeiro, já que o favorito era "A Fita Branca".

Segundo o Los Angeles Times "o Oscar não tem sentido de tempo" e a cerimônia de quase quatro horas "pareceu sofrer de uma crise de confiança", porque não manteve um mesmo ritmo.