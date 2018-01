Cerimônia do Oscar será mais dinâmica e terá mais glamour

A Academia de Hollywood revelou nesta quinta, 18, o design do palco do Teatro Kodak para a 82ª edição da cerimônia de entrega do Oscar, que será mais dinâmica e terá mais "glamour".

O arquiteto David Rockwell será, pelo segundo ano consecutivo, o responsável pela estrutura da cerimônia, que vai contar, assim como em 2009, com uma cortina de cristais Swarovski com 18 metros de altura por 30 de largura na parte superior da decoração.

Em 2010, Rockwell vai abandonar as cores escuras que dominaram a última cerimônia, substituindo pelo branco e por um jogo de espelhos para criar luminosidade e profundidade.

"Uma das partes que mais gosto pessoalmente é o piso branco, que vai girar, permitindo que a câmera se movimente enquanto os apresentadores aparecem. Servirá para fazer uma transição que acho que será muito surpreendente", disse o arquiteto, que afirma que a cerimônia será mais ágil.

"O elemento mais inovador é o palco, que será dinâmico, por isso as pessoas poderão se movimentar de um lugar a outro rapidamente", explicou o criador, que mostrou hoje uma maquete do projeto.

"A ideia é que o palco crie, no público, a sensação de que as pessoas estão saindo dos filmes, por isso contaremos com três cilindros equipados com uma tela LED na qual serão vistas imagens de filmes. Por trás delas aparecerão os apresentadores", explicou.

Nesta edição, o arquiteto voltará a colocar o público do teatro perto do palco, o que, segundo ele, foi "o fator de maior destaque do ano passado".