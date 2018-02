Cerimônia de entrega do Globo de Ouro promete muito glamour

Neste domingo serão entregues os troféus aos vencedores do Globo de Ouro, realizado pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, em Los Angeles (EUA). Os vencedores são eleitos por 86 jornalistas que vivem na meca do cinema. A premiação será exibida ao vivo na TNT, a partir das 23 horas. Veja também: Confira a lista dos indicados A 66.ª edição da cerimônia vai recuperar seu brilho após ter sido suspensa em 2008 em consequência de uma greve dos roteiristas. Grandes nomes do cinema estarão na festa da premiação e concorrem ao troféu, como Brad Pitt e Angelina Jolie, Tom Cruise, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Philip Seymour Hoffman e o falecido ator australiano Heath Ledger. Destaque ainda para os espanhóis Javier Bardem, que concorre na categoria de melhor ator de comédia ou musical por seu trabalho em Vicky Cristina Barcelona, o filme do diretor Woody Allen, pelo qual Penélope Cruz vai disputar o troféu de melhor atriz coadjuvante. Entre os filmes que disputam o troféu de melhor produção do ano, destacam-se O Curioso Caso de Benjamin Button, Frost/Nixon e Dúvida, com cinco indicações cada. Completam a lista Apenas um Sonho, que 11 anos depois retoma a parceria do casal de Titanic entre DiCaprio e Kate Winslet, e um dos favoritos da crítica Slumdog Millionaire, que se passa na Índia. Entre os concorrentes ao melhor drama está O Curioso Caso de Benjamin Button, cujo diretor David Fincher também concorre ao prêmio de sua categoria. Segundo o produtor executivo Barry Adelman Meryl Streep contribuirá para o suspense da noite, pois compete em duas categorias: atriz musical ou de comédia, por Mamma Mia! e atriz dramática por A Dúvida. Ela disputa o prêmio com Kate Winslet por Apenas um Sonho, entre outras. Outro destaque é a indicação póstuma do australiano Heath Ledger como melhor ator coadjuvante por seu papel de Coringa no mais recente filme de Batman - O cavaleiro das trevas. Do mundo da televisão, Tina Fey deve se destacar mais uma vez após ganhar os prêmios Emmy de melhor série e melhor atriz pela comédia 30 Rock, escrita e produzida por ela. Ela vai disputar com a estrela da origem hondurenha América Ferrera, indicada pela terceira vez por seu trabalho na série Betty, a Feia (Ugly Betty), pelo qual conquistou o Globo de Ouro de 2007. Steven Spielberg receberá o prêmio Cecil B. DeMille por sua extraordinária contribuição ao campo do entretenimento. A lista de apresentadores inclui Jennifer López, Salma Hayek, os Jonas Brothers, Hayden Panettiere, Martin Scorsese, SimonBaker, Drew Barrymore, Sacha Baron Cohen, Jessica Lange, Amy Poehler, Seth Rogen e Ricky Gervais. O Globo de Ouro também premia as produções televisivas, igualmente dividindo-as na categoria drama e comédia. Para melhor série dramática estão indicadas Dexter, House, In treatment, Mad men e True blood. Já as séries cômicas indicadas são 30 Rock, Californication, Entourage, The office e Weeds.