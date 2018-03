Cerca de mil policiais farão a segurança nos arredores do Oscar

LOS ANGELES - Cerca de mil agentes policiais participarão do esquema de segurança da entrega do Oscar, neste domingo, 22, em Los Angeles. Eles estarão espalhados em uma área que compreende todos os quarteirões que rodeiam o Dolby Theatre, fechados ao trânsito durante todo o domingo. Também a estação de metrô localizada próxima do teatro, Hollywood Highland, estará fechada, como sempre acontece nos dias da cerimônia.

Responsáveis pela segurança confirmaram a presença de snipers (atiradores de elite) no alto de edifícios próximos ao Dolby. O cuidado aumentou depois que, na sexta-feira, um carro suspeito, estacionado próximo ao teatro, provocou a evacuação total de público ao redor. Por meio de um robô, a polícia conseguiu abrir o porta-malas e explodir um pacote, que poderia conter explosivos.

Mau tempo. O famoso tapete vermelho, na entrada do Dolby Theatre, em Los Angeles, foi coberto na noite deste sábado, 21. O motivo é a previsão de chuva que deverá cair justamente quando as estrelas estiverem chegando para a festa do Oscar, na tarde deste domingo. Incolor e de plástico, a cobertura não impedirá a passagem da luz do dia, mas protegerá vestidos e ternos que, durante duas horas, costumam desfilar nos cerca de 100 metros até a entrada do teatro, diante de jornalistas e uma seleta plateia. A previsão é que a chuva persista durante toda a cerimônia.