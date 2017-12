Centro de Cultura Judaica exibe filme 33 e promove debate O Centro de Cultura Judaica promove, no domingo, às 17h30, o evento "Conversas ao Pé do Filme" com a exibição do longa "33", de Kiko Goifman. O projeto é coordenado por André Klotzel e pelos críticos Cléber Eduardo e Sérgio Rizzo, que se alternam, a cada dois domingos, nas conversas com o público. Neste domingo, é a vez de Cléber Eduardo.