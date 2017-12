Centro da Cultura Judaica faz festa para a entrega do Oscar

Horas antes do início da festa do Oscar, que será celebrada neste domingo, 24, o Centro da Cultura Judaica abrirá suas portas para que os amantes da sétima arte possam conferir o premiado documentário dirigido por Simcha Jacobovici, Hollywoodismo: Judeus, Cinema e o Sonho Americano, que fala sobre a influência dos judeus na construção do conteúdo criativo de Hollywood, e o longa-metragem Beaufort, de Joseph Cedar, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2008. Esta será a única oportunidade de assistir o filme antes da entrega das estatuetas. Após a exibição gratuita dos filmes, que começa às 20 horas, o Centro da Cultura Judaica, localizado na Rua Oscar Freire, 2.500, prepara-se para receber os presentes em sua cafeteria, onde poderão acompanhar a transmissão da maior festa do cinema mundial.