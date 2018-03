Cenas inéditas de 'Star Wars' caem na internet

SÃO PAULO - Cenas deletadas da trilogia original de Star Wars foram divulgadas na internet depois que o material da série de George Lucas foi exibido na feira de cultura pop Comic-Con, que aconteceu na semana passada.

Os vídeos fazem parte das cerca de 40 horas de bônus do lançamento da série em Blu-ray, em setembro deste ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro filme de Star Wars foi lançado em 1977 e foi seguido por mais dois títulos, Império Contra-Ataca (1980) e O Retorno do Jedi (1983). Quase duas décadas depois, no final dos anos 90, uma nova trilogia com as histórias foi produzida.

O cineasta confirmou que está planejando lançar o título original da segunda leva de filmes de Guerra nas Estrelas (A Ameaça Fantasma, 1999) em 3D. O filme deve estrear em 2012 e, se tudo der certo, os outros filmes também devem ser relançados com a tecnologia.