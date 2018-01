Cenas de Heath Ledger como Coringa no novo 'Batman' não serão cortadas

As cenas do Coringa interpretado pelo ator australiano Heath Ledger no novo filme do Batman não serão cortadas, como indicavam algumas versões, informou hoje o site "Movie Hole". Nas últimas semanas essa possibilidade foi cogitada, depois que "Batman - O Cavaleiro das Trevas" foi exibido pela primeira vez em algumas apresentações particulares e após ser comprovada a reação dopúblico a uma cena que, segundo os críticos, remeteria à morte do ator. Ledger morreu em 22 em janeiro deste ano em Nova York em decorrência de uma overdose de medicamentos. O "Movie Hole" informou que uma fonte próxima à Warner Bros assegura que o filme chegará às telas sem cortes. "Sei que essa cena se mantém no filme. Também sei que a Warner Bros não pediu que seja removida e que Chris (Nolan, o diretor) é sincero quando afirma que não mudará nada relacionado ao Coringa", disse a fonte. "Batman - O Cavaleiro das Trevas" é a seqüência de "Batman Begins" e estréia nos Estados Unidos em 18 de julho.