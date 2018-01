Cemitério da Consolação, em São Paulo, terá sessão tripla de filmes de terror

Nascido com a proposta de reunir artistas independentes e atuantes em diversos campos da expressão, o Mês da Cultura Independente tem se espalhado pela cidade ao longo dos anos, abrigando atrações nacionais e internacionais. Neste mês de setembro, chega à sua nona edição e com a promessa de muita adrenalina no fim de semana. Já pensou num madrugadão no cemitério, assistindo a (bons) filmes de terror? É a proposta do Cinetério, mas os interessados devem correr, retirando seus ingressos na Galeria Olido. O Cinetério ocorre no Cemitério da Consolação, e o espaço abriga somente 150 espectadores.

Serão exibidos três filmes a partir das 22 horas. Amantes Eternos, de Jim Jarmusch; Deixa Ela Entrar, de Thomaz Alfredson; e Boa-noite, Mamãe, de Severin Fiala e Veronika Franz. A promoção é da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e, além dos filmes, haverá outra atração muito especial. A trilha de Jarmusch será executada ao vivo por Josef Van Wissen, que já se apresentou no Festival de Cannes, também acompanhando com alaúde a exibição de Amantes Eternos. Ajuda acrescentar que o filme é interpretado por Tilda Swinton e Tom Hiddelston.

Tilda é cult desde o começo de sua carreira, quando era estrela de um ícone da experimentação, Derek Jarman, autor de filmes como Caravaggio e Edward II, pelo qual ela foi melhor atriz em Cannes. Hiddleston ganhou o público como o irmão de Thor - e muita gente é capaz de jurar que ele roubou o filme do fortão Chris Hemsworth. Jarmusch iniciou-se com filmes minimalistas e, depois de Daunbailó, fez Stranger Than Paradise, que definiu como “comédia de humor negro neorrealista realizada no estilo imaginativo de um diretor da Europa Central obcecado por Ozu”.

Em Cannes, Jarmusch disse que fez Amantes porque estava quebrado e não resistiu à tentação de ganhar algum dinheiro com um filme de gênero. Tilda e Hiddledston interpretam vampiros numa Tânger fantasmagórica, e só sugam sangue esterilizado. A trilha minimal de Van Wissen valeu ao compositor um prêmio no festival. Deixa Ela Entrar é obra de um autor sueco que ganhou projeção internacional com a história do garoto que sofre bulliyng na escola e se liga a garota que... Cuidado com os caninos dela. Boa-noite, Mamãe é terror austríaco, e dos mais estranhos. Gêmeos esperam pela mãe numa casa de campo. Quando ela volta, eles não sabem direito por que, mas não a reconhecem. A bizarrice do filme fez com que virasse fenômeno nas redes sociais no ano passado. São todos filmes de gênero que subvertem formas clássicas. O estranhamento será maior ainda pelo próprio espaço da exibição.

