Cédulas de votação já estão com membros da Academia A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas envia hoje aos seus membros as 5.830 cédulas que determinarão o nome dos vencedores da 79ª edição do Oscar. O ato, que acontece todo ano na sede da Academia em Beverly Hills, é uma mera formalidade, uma oportunidade para fotografar os envelopes. Mas seu significado é claro para os indicados: seu futuro no Oscar está nas mãos dos membros da Academia. Trata-se de um grupo maior que o número de cédulas, um total de 6.551 membros, segundo a última apuração da Academia. No entanto, destes, apenas 5.830 têm direito ao voto, 32 a mais que em 2006. Os atores formam o grupo mais numeroso na Academia, com 1.344 membros, dos quais 1.251 têm direito ao voto, o que significa 21,4% do total de membros. Muito atrás estão os produtores, com 487 membros com direito ao voto, e os executivos (467). Depois, estão setores como os dos diretores de arte (409), técnicos de som (451) e roteiristas (414). Miss Sunshine pode surpreender Daí o interesse da indústria em saber os resultados dos prêmios, não só da crítica, mas dos diferentes sindicatos, esperando que indiquem as preferências de muitos destes profissionais, que também são membros da academia. A julgar pelos últimos resultados, o filme mais independente entre os indicados, Pequena Miss Sunshine, larga com vantagem. Indicado em quatro categorias, incluída a de Melhor Filme, a comédia venceu os prêmios do Sindicato de Produtores e do Sindicato de Atores. Além disso, concorre este sábado na mesma categoria na premiação do Sindicato de Diretores. São pequenas vantagens aos olhos de Hollywood, embora nada esteja definido até que um nome seja declarado vencedor na cerimônia de entrega do Oscar, em 25 de fevereiro. Por enquanto, Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho continua sendo a favorita por número de indicações, com oito. Mas três delas são na mesma categoria - Melhor Canção Original -, e o filme estrelado por Jamie Foxx e Beyoncé não foi indicado na categoria de Melhor Filme. Isso favorece o drama Babel - eleito o melhor filme na categoria Drama no Globo de Ouro, prêmio conhecido como a prévia do Oscar - pois foi nomeado em sete categorias, incluída a de Melhor Filme. Além de Babel e Pequena Miss Sunshine, A Rainha, Cartas de Iwo Jima e Os Infiltrados também concorrem na categoria Melhor Filme. A cédulas numeradas que os membros da Academia receberão pelo correio são a chave para a escolha do vencedor em 18 das 24 categorias da premiação. Filmes vistos no cinema Nas outras seis categorias só podem votar os membros que tenham visto os filmes indicados nas salas de cinema, normalmente nas projeções organizadas pela própria Academia. São as categorias Melhor Curta-metragem, Melhor Curta de Animação, Melhor Curta-documentário, Melhor Documentário, Melhor Longa de Animação e Melhor Filme em língua estrangeira. Nestes casos o membro da Academia com direito a voto receberá uma cédula separada e de cor diferente, impressa em preto e branco, na qual poderá anotar sua escolha. Todas as cédulas deverão ser entregues à empresa responsável pela contagem dos votos, a PricewaterhouseCoopers, até 20 de fevereiro antes das 17h local. Não há exceções para a entrega destes envelopes, cuja apuração será o segredo mais bem guardado de Hollywood. Seu anúncio, na 79.ª edição da entrega dos Oscar, prevista para 25 de fevereiro no teatro Kodak, determinará o fim do sonho de alguns candidatos.