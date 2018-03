CCBB promove mostra de cinema turco em SP

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) traz a São Paulo a mostra Tempos e Ventos, Viagem pelo Cinema Turco, que começa nesta quarta-feira, 23, na sede do CCBB (Rua Álvares Penteado, 112).

Serão exibidos os 10 títulos mais importantes da Turquia entre 1970 e 2010. Poderão ser vistas as produções de Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoglu e Yilmaz Güney. Confira as sinopses pelo site.

A cultura turca estará em evidência com todas as suas nuances e conflitos entre modernidade e tradição, campo e cidade, ocidente e oriente, entre as classes sociais e gerações. As etnias também figuram entre os desacordos enfrentados pela população formada por turcos e curdos.

A mostra acontece até o dia 6 de março, de quarta-feira a domingo. Os ingressos custam entre R$ 2 e R$ 4. Mais informações pelo fones (11) 3113-3651 e 3113-3652.