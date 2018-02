'Cavaleiro das Trevas' ganha reforço no People's Choice Awards

O filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas" recebeu cinco troféus People's Choice Awards nessa quarta-feira, incluindo os de filme favorito e melhor dupla na tela - com os astros Christian Bale e o falecido Heath Ledger. Veja também: Heath Ledger é eleito a principal notícia do cinema em 2008 A cantora country Carrie Underwood, que ficou famosa no show de talentos na TV "American Idol", foi outra grande vencedora, recebendo três troféus People's Choice - melhor cantora, melhor canção ("Last Name") e cantora favorita com menos de 35 anos. "Os fãs e as pessoas que votaram em mim foi o que me deu uma carreira, em primeiro lugar", disse Underwood, agradecendo a votação dos fãs musicais. "Esta é uma noite incrível." Os People's Choice Awards, cuja edição deste ano é a 35.ª, são um barômetro do apelo popular de astros de Hollywood, observado com atenção, e marcam o ponto de partida da temporada anual de premiações do cinema, que prossegue até a entrega dos Oscar, os prêmios mais importantes do cinema mundial, que acontece em fevereiro. Adam Sandler foi considerado o ator mais engraçado, Reese Witherspoon, a atriz favorita, e Kate Hudson a melhor protagonista, entre os vencedores em mais de 40 categorias abarcando o cinema, a televisão, a música e até mesmo o entretenimento online. Sandler, Witherspoon e Hudson repetiram um tema forte da noite, dizendo que os troféus People's Choice são especiais porque são os fãs que elegem seus vencedores, e não críticos ou integrantes de grupos da indústria do entretenimento. A cerimônia tem um ambiente mais casual que o do Emmy, da TV, ou do Oscar, no qual trajes formais são obrigatórios. Lista completa de ganhadores da 35.ª entrega anual dos Prêmios People's Choice: _ Filme: O Cavaleiro das Trevas _ Filme familiar: WALL-E _ Filme de ação: O Cavaleiro das Trevas _ Comédia: 27 Dresses _ Drama: The Secret Life of Bees _ Filme independente: The Secret Life of Bees _ Elenco favorito: O Cavaleiro das Trevas _ Astro de cinema masculino: Will Smith _ Ator principal: Brad Pitt _ Astro masculino de ação: Will Smith _ Estrela de cinema feminina: Reese Witherspoon _ Atriz principal: Kate Hudson _ Estrela feminina de ação: Angelina Jolie _ Dupla na tela: Christian Bale y Heath Ledger, O Cavaleiro das Trevas _ Super-herói: Christian Bale como Batman - O Cavaleiro das Trevas _ Drama de TV: House _ Comédia de TV: Two and a Half Men _ Comédia animada para TV: The Simpsons _ Série de ficção científica/fantasia: Heroes _ Programa de realidade simulada: Dancing With the Stars _ Série de jogos: Deal or No Deal _ Astro masculino de TV: Hugh Laurie _ Estrela feminina de TV: Christina Applegate _ Apresentadora de TV: Ellen DeGeneres _ Astro convidado: Robin Williams, Law & Order: Special Victims Unit _ Diva de drama de TV: Kyra Sedgwick como Brenda Johnson, The Closer _ Nova comédia de TV: Gary Unmarried _ Novo drama de TV: The Mentalist _ Cantor masculino: Chris Brown _ Cantora feminina: Carrie Underwood _ Grupo: Rascal Flatts _ Canção de R&B: Alicia Keys, No One _ Canção pop: Katy Perry, I Kissed a Girl _ Canção de rock: Kid Rock, All Summer Long _ Canção de música country: Carrie Underwood, Last Name _ Canção hip-hop: Flo Rida con T-Pain, Low _ Forças combinadas: Jordin Sparks com Chris Brown, No Air _ Canção de trilha sonora: Mamma Mia de Mamma Mia! _ Astro masculino de maior sucesso: Adam Sandler _ Estrela feminina de maior sucesso: Tina Fey _ Estrela menor de 35 anos: Carrie Underwood _ Sensação: Dr. Horrible's Sing-Along Blog _ Vídeo gerado por usuário: Barack Roll