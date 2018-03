'Cavaleiro das Trevas' bate recorde de bilheteria nos EUA

O novo filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, arrecadou US$ 66,4 milhões somente no dia de sua estréia nos cinemas, de acordo com a distribuidora do filme, a Warner Bros. O lucro do filme na sexta-feira, 18, superou o de Homem-Aranha 3, que obteve US$ 59,8 milhões no ano passado. Veja também: Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Diretor diz que sentiu receio ao criar sequência de 'Batman' Veja especial sobre o novo filme de Batman O filme muito provavelmente vai bater o recorde de bilheteria no fim de semana, que também pertence Homem-Aranha, com US$ 151,1 milhões, disse Dan Fellman, chefe de distribuição da Warner Bros. "Não vejo nenhuma razão para desacelerarmos", disse. Fellman atribuiu o sucesso à visão única do diretor Christopher Nolan e à "excelente" performance do ator Heath Ledger, morto recentemente -- a interpretação do personagem Coringa é seu último trabalho. O Cavaleiro das Trevas, cuja produção custou cerca de 180 milhões de dólares, também bateu o recorde de vendas de ingressos para a pré-estréia, com US$ 18,5 milhões. Os cinco filmes anteriores do Batman, que também foram lançados também pela Warner Bros, unidade da Time Warner, tiveram uma arrecadação média de 47 milhões em suas estréias. O Cavaleiro das Trevas reúne o diretor Christopher Nolan e o ator Christian Bale no papel do super-herói. Somente 10 outros filmes conseguiram superar os US$ 100 milhões nas bilheterias domésticas no primeiro fim-de-semana. Depois do Homem-Aranha, está Piratas do Caribe: O Baú da Morte, com US$ 135,6 milhões em 2006.