Catherine Zeta-Jones será Lana Turner no cinema

A morena Catherine Zeta-Jones irá encarnar nas telonas a história de uma das loiras mais famosas do cinema, a 'bombshell' Lana Turner. O filme terá como título Stompanato e será centrado na relação tempestuosa entre a estrela de Hollywood e o criminoso Johnny Stompanato, que teve um fim trágico. O namorado da atriz foi esfaqueado até a morte pela filha de Lana, Cherry, que tinha 14 anos na ocasião. A própria Catherine, que concorria com Sharon Stone para o papel, se mostrou surpresa com o convite para interpretar uma das loiras platinadas mais famosas de Hollywood. Porém, após uma sessão de maquiagem e usar uma peruca loira, a atriz se convenceu de que poderia se passar por Lana. Catherine ainda destacou possuir uma outra vantagem para fazer a personagem: o seu sogro Kirk Douglas, ator norte-americano que dividiu a tela com Lana em Assim Estava Escrito, de 1952. O roteiro do filme ainda está sendo finalizado, e até agora, não foram escolhidos o diretor e o ator para o papel do gângster.