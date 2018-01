Catherine Zeta-Jones se apaixona por homem mais novo em filme NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Justin Bartha, de "A Lenda do Tesouro Perdido", vai atuar com Catherine Zeta-Jones em "The Rebound", comédia romântica sobre o relacionamento de um homem com uma mulher mais velha. Bartha fará o papel de um jovem de 25 anos que inicia um romance incomum com a vizinha, que é mãe solteira (Zeta-Jones). O roteirista e diretor Bart Freundlich, nove anos mais novo que sua mulher, a atriz Julianne Moore, vai começar a filmar a história neste mês, em Nova York. Bartha atuou com Nicolas Cage nos dois filmes da franquia "A Lenda do Tesouro Perdido", no papel do expert em tecnologia Riley Pool. Ele também teve um papel pequeno no último filme de Friendlich, "Totalmente Apaixonados", de 2005. O filme faturou apenas 1,5 milhão de dólares nas bilheterias de cinema. "Rebound" é um dos primeiros projetos do Film Department, nova companhia de produção independente.