Catherine Zeta-Jones enfrenta o marido em filme O casal de atores Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones farão personagens que se enfrentam em uma nova produção de ação, em papéis de "vilão e mocinha", segundo informaram hoje fontes locais. O casal havia se negado até agora a dividir as telas de cinema interpretando dois apaixonados, e a atriz galesa decidiu aceitar um papel de mocinha, opondo-se ao "malvado" Douglas, no filme de ação e drama "Racing The Monsoon". "Estamos trabalhando em uma nova produção no estilo de ´Tudo por um Esmeralda´", que será filmada inteiramente na Índia", disse o ator de 61 anos, protagonista de "Atração Fatal", entre outros filmes. "Ela (Catherine) terá mais interesse pelo amor, e eu serei o cara mau", disse irônico. O casal, que reside em Los Angeles, havia atuado junto no filme "Traffic" (2000), mas não dividiram nenhuma cena a pedido de Catherine.