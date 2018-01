Cate Blanchett recebe duas indicações ao Oscar

A atriz Cate Blanchett recebeu duas indicações ao Oscar, como melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, por Elizabeth: A Idade de Ouro e Não Estou Lá. Na categoria de melhor atriz, Cate vai disputar a estatueta da 80.ª edição do prêmio por seu papel em Elizabeth: A Idade de Ouro. A favorita é Julie Christie, que interpreta uma mulher com Mal de Alzheirmer em Longe Dela, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz. Concorrem ainda ao Oscar da categoria, a atriz Marion Cotillard, por Piaf - Um Hino ao Amor, Laura Linney, por The Savages e Ellen Page pela comédia Juno. Trailer de 'Não Estou Lá' (I'm Not There), com Cate Blanchett como Bob Dylan, no YouTube Um dos desafios mais curiosos de Cate Blanchett neste ano foi o de interpretar um homem, o cantor Bob Dylan, em Não Estou Lá. O filme dirigido por Todd Haynes é uma cinebiografia do cantor e compositor, que é interpretado por vários atores como Christian Bale, Heath Ledger, entre outros. Cate ganhou o Globo de Ouro pelo seu desempenho. Agora, vai disputar o Oscar com Ruby Dee, por O Gângster, Saoirse Ronan, por Desejo e Reparação, Amy Ryan, por Medo da Verdade e Tilda Swinton por Conduta de Risco. Cate já ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante por interpretar não um ícone da música, mas do cinema, a atriz Katharine Hepburn, no filme O Aviador de Martin Scorsese, em 2005.