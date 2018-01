Cate Blanchett pode atuar em <i>Indiana Jones 4</i> Cate Blanchett está negociando sua participação no quarto capítulo das aventuras de Indiana Jones, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter Harrison Ford já fechou contrato para estrelar o projeto, que será produzido pela Lucasfilm e dirigido por Steven Spielberg. Com o roteiro de David Koepp ainda envolto em sigilo, não está claro que personagem Blanchett vai representar. Mas fontes de Hollywood dizem que a atriz premiada com o Oscar terá um dos papéis principais. As filmagens começarão em junho em Los Angeles e locações não reveladas em várias partes do mundo. A Paramount Pictures vai lançar Indiana Jones na maior parte do mundo em 22 de maio de 2008. Cate, que atualmente está filmando The Curious Case of Benjamin Button, de David Fincher, vai em seguida emprestar sua voz a The Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. Além do Oscar que recebeu por seu trabalho em O Aviador, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, este ano, por Notas Sobre um Escândalo, de Richard Eyre.