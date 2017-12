Cate Blanchett evoca Hollywood de antigamente Poucos dias depois de fazer o papel de uma atraente professora de arte inglesa, a atriz Cate Blanchett adotou o sotaque alemão e se transformou em uma enigmática prostituta da época da 2.ª Guerra Mundial, em uma performance que já foi comparada à de Marlene Dietrich. Esse tipo de transição não é incomum para a atriz australiana, celebrada pelo comportamento ético no trabalho, por sua inteligência e seu charme, que remetem ao passado de Hollywood. Especialistas dizem que Blanchett, 37 anos, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante há dois anos pelo papel de Katharine Hepburn em O Aviador, tem uma longa carreira pela frente, parecida com as das maiores atrizes do cinema. Ela tem nada menos que três papéis cotados para o Oscar: Babel, em que atua ao lado de Brad Pitt; O Segredo de Berlim , com George Clooney, que estréia nos cinemas norte-americanos esta semana, mas só chega ao Brasil em 23 de fevereiro; e Notes on a Scandal, em que trabalha junto com Judi Dench e que estréia nos EUA no dia 27 de dezembro. "Ela é meio sobrenatural", disse Steven Soderbergh, diretor de O Segredo de Berlim , ressaltando o curto período de preparação que ela teve para o longa, rodado em branco e preto numa homenagem aos filmes dos anos 1940, como Casablanca. "Nunca vi uma coisa dessas." Clooney comparou-a a Spencer Tracy pela capacidade de entrar no personagem. E a Variety disse que Blanchett evoca Marlene Dietrich. "Tive que usar os recursos que eu tinha e inventar a minha versão, porque de que adiantava imitar Marlene Dietrich, ela o faz com perfeição", disse Blanchett à Reuters. Para Soderbergh, o desejo da atriz de representar papéis diferentes vai lhe garantir um longo reinado. "Vamos acabar comparando outras pessoas a ela", disse o cineasta à Reuters. "Eu bem que queria dizer que tenho um plano de cinco anos, mas não sou tão stalinesca assim", disse Blanchett. Ela anunciou, recentemente, que vai assumir a direção da Companhia de Teatro de Sydney, por um período mínimo de três anos, a partir de 2008, junto com o marido, o dramaturgo Andrew Upton. "Depois do anúncio, as pessoas ficaram falando do enorme sacrifício que estávamos fazendo", disse Blanchett. "Eu me sinto energizada." A atriz afirmou que vai continuar fazendo filmes, pois há uma cláusula em seu contrato com a companhia que lhe permite se afastar por três meses a cada ano.