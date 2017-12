Cate Blanchett é a favorita entre as atrizes coadjuvantes

Uma mulher fazendo o papel de um homem, Cate Blanchett como o ícone da música Bob Dylan, pode render à atriz seu segundo Oscar como melhor atriz coadjuvante. Assim como Javier Bardem, Cate é a favorita na categoria dos coadjuvantes. Veja também: Os indicados ao Oscar 2008 Artistas chegam para a festa Enquetes populares apontam 'Juno' como preferido para Oscar Confira os filmes que disputam o grande prêmio do Oscar Entre diretores, os irmãos Coen são favoritos ao Oscar Julie Christie é a favorita entre as candidatas ao Oscar Disputa pelo Oscar 2008 de melhor ator promete ser acirrada Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2008 Cate Blanchett A atriz já levou o Oscar da categoria por interpretar um ícone do cinema, Katharine Hepburn, em O Aviador de Martin Scorsese em 2005. Desta vez, ela se arrisca na pele de um ícone da música, Bob Dylan, na cinebiografia de Todd Haynes, Não Estou Lá. Seis atores vivem fases distintas da vida do compositor, como Christian Bale, Heath Leadger e Richard Gere. Cate interpreta o ídolo dos anos 70, e cabelos arrepiados, numa fase conturbada. Ganhou o Globo de Ouro pelo papel. Saoirse Ronan A jovem atriz irlandesa de 13 anos, que interpreta a irmã mais nova de Keyra Knigthly em Desejo e Reparação, disputa o Oscar em sua curta carreira de participação em quatro longas-metragens e em seriados de TV. Desde pequena ela acompanhava seu pai nas filmagens, o ator Paul Ronan, conhecido por filmes como Inimigo Íntimo, de Alan J. Pakula. Ruby Dee A indicação por interpretar a mãe de Denzel Washington em O Gângster pode tornar Ruby, aos 83 anos, uma das mais velha vencedoras do Oscar. Em sua longa carreira em que conquistou 12 prêmios e recebeu 14 indicações, ganha sua primeira indicação ao Oscar. Atuou em filmes como Faça a Coisa Certa (1989), de Spike Lee. Amy Ryan Em Medo da Verdade, Amy Ryan faz o papel da mãe viciada em drogas de uma garotinha que desaparece misteriosamente em um bairro de Boston. Amy conquistou prêmios paralelos ao Oscar, como o National Board of Review por seu desempenho. Medo da Verdade marca a estréia de Bem Afleck na direção. Seu irmão Casey Afleck também está na disputa pelo Oscar de 2008 como ator coadjuvante por O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford. Amy atuou em Capote, Guerra dos Mundos e Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto. Tilda Swinton Seu nome real é Katherine Matilda Swinton. Atriz britânica enigmática, quer faz o papel de uma executiva assassina em Conduta de Risco, o drama político de Tony Gilroy, pelo qual ganhou sua indicação na categoria de melhor atriz coadjuvante. Filha de um militar britânico, estudou na mesma escola da Princesa Diana, mas resolveu seguir a carreira artística. Atuou em vários filmes de destaque, como no épico Constantine (2005) e Vanilla Sky (2001), entre outros.