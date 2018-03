Casseta & Planeta leva Organizações Tabajara para o cinema Elas estão sob suspeita - as Organizações Tabajara, que formam o maior conglomerado não monopolista do mundo. Onde isso poderia ocorrer? Só num filme do Casseta & Planeta, claro. Estréia nesta sexta-feira a nova produção do grupo de humoristas mais anárquico da TV brasileira. Inicialmente, deveria se chamar só "Seus Problemas Acabaram", mas aí alguém deve ter se dado conta de que ele serve para um milhão de filmes e acrescentou o Casseta & Planeta. Agora, sim, você sabe do que se trata. O julgamento das Organizações Tabajara começa em 180 salas de todo o País. Procure seu lugar no tribunal, isto é, na sala, mais próxima de você. A diversão é garantida. Os problemas, na verdade, estão começando, diz Hélio De La Peña e logo ele, rindo, se corrige - "Não; começaram quando a gente decidiu fazer o filme. Agora espero que esteja começando a solução." Fazer um filme no Brasil é sempre difícil, mas colocá-lo no mercado talvez seja uma dificuldade maior ainda. Bem ou mal, existem as leis de patrocínio que possibilitam a realização dos filmes. O problema é que o cinema brasileiro é estrangeiro na própria casa. O mercado, no País, é formatado para a produção de Hollywood. Nem a marca da Globo, associada a um filme, consegue garantir que ele fará sucesso. O primeiro filme dos Casseta, "A Taça do Mundo É Nossa", fez cerca de 800 mil espectadores nas salas. É um número expressivo - só para comparar, este ano, tirando-se o campeão "Se Eu Fosse Você", de Daniel Filho, todos os demais filmes juntos não devem ter dado isso -, mas, face à exposição do grupo na Globo, o resultado foi considerado um fracasso. De La Peña e o próprio diretor José Lavigne explicam. "A gente quis fazer o filme diferente do nosso trabalho na TV", diz De La Peña. O público se ressentiu - no segundo, Lavigne esclarece, "voltamos ao espírito do programa". Que humor é esse? É o escracho, a paródia. A arte, nada sutil do Casseta & Planeta, consiste em fazer humor em cima dos assuntos do cotidiano. Pode ser a política, o esporte, a novela. Se está em sintonia com o público, o grupo se apropria e escracha. Foram 18 meses escrevendo o roteiro de "Casseta & Planeta - Seus Problemas Acabaram". Há, como se diz, uma trama e um formato, o do filme de tribunal, muito freqüente na produção de Hollywood. "Na TV, a gente volta e meia tem um convidado. No filme, usamos o advogado idealista do Murilo Benício para amarrar os esquetes." Pois o humor de "Casseta & Planeta - Seus Problemas Acabaram" é episódico, bebendo em várias fontes. Você vai identificar elementos de "Trainspotting - Sem Limite" (o banheiro mais podre da história do cinema), "American Pie" (as várias sugestões de sexo) e "Cidade de Deus". Em busca de evidências que possam servir no tribunal, Maria Paula, que assessora o advogado Murilo, pergunta e ela própria responde - "Quem sabe das coisas? Os taxistas." Ambos pegam o primeiro táxi e o sujeito diz que, se o filme é nacional tem de ter problema social. E ruma para a "Cidade de Deus", o que possibilita cenas hilariantes que parodiam o filme famoso de Fernando Meirelles. Nada, em "Seus Problemas Acabaram", foge às idéias associadas à marca Casseta & Planeta. O humor é escatológico, com freqüência grosseiro, mas não é assim que o público gosta na TV?