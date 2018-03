Caso racial faz Fox retirar publicidade de filme

Em nota, o estúdio disse que a comédia, sobre um grupo de vizinhos enfrentando uma invasão alienígena, "não tem absolutamente nenhuma relação com os trágicos fatos na Flórida", mas que mesmo assim o estúdio preferiu recolher as peças. A estreia do filme, com Ben Stiller, Vince Vaughn e Jonah Hill, está prevista para 27 de julho.

A Fox diz que o cartaz (no qual um vulto aparece com uma linha superposta) e o trailer foram feitos bem antes do caso envolvendo Martin, um rapaz negro de 17 anos, morto em 26 de fevereiro por um vigilante voluntário em Sanford, na Flórida.

"Os materiais de divulgação eram parte de uma primeira fase do nosso marketing, e nunca foram planejados para uso em longo prazo. Acima de tudo, nossos pensamentos estão com as famílias tocadas por esse terrível acontecimento", disse a Fox.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)