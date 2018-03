Casamento de Salma Hayek agita Veneza com celebridades

A atriz Salma Hayek e seu marido, o empresário francês Francois-Henri Pinault casaram-se neste fim de semana em Veneza, na Itália, diante de convidados ilustres do mundo do cinema e da música.

As atrizes Penélope Cruz, Charlize Theron e Ashley Judd, além do vocalista do U2 Bono, a célebre diretora da revista Vogue Anna Wintour, assim como o ex-presidente francês Jacques Chirac, estavam entre os convidados da festa de casamento de Salma e do milionário Francois-Henri Pinault.

Penélope Cruz, Bono e Gael García Bernal estavam entre os convidados. Foto: AP

Os convidados usaram máscaras para assistir à festa particular realizada na sexta e no sábado no famoso teatro veneziano, a Ópera de Veneza, para um cerimônia que marcou o segundo casamento dos dois.

Salma e o magnata francês se conheceram na Itália em 2006, se casaram em uma pequena cerimônia em Paris, no Dia de San Valentin , que é o Dia dos Namorados naquele lado do planeta, e têm uma filha, Valentina Paloma.