Casamento de Reese Whitherspoon pode estar no fim Reese Witherspoon parecia completamente realizada quando subiu ao palco no último domingo, na 78.ª edição do Oscar, para buscar a estatueta de melhor atriz por Johnny e June. Mas seus amigos próximos temem que seu sucesso tenha um preço - o rompimento do casamento de seis anos com o ator Ryan Phillipe. A informação foi publicada na revista Life & Stile. Não é a primeira vez que surgem rumores sobre a separação do casal. Em 2002, Reese admitiu que buscou conselhos para melhorar a relação. Os dois pareciam muito felizes desfilando juntos no Oscar, mas estavam distantes na festa depois da cerimônia. Reese Witherspoon vive o ápice de sua carreira. Foi recentemente eleita como a atriz mais bem paga de Hollywood, após assinar um contrato de US$ 29 milhões para protagonizar seu próximo filme, Our Family Trouble. Reese ultrapassou a queridinha da América Julia Roberts. Nascida em Nashville, Tennessee, em 1976, possui uma carreira cinematográfica que inclui papéis principais em filmes como , No Mundo da Lua (1991), Eleição (1999) e Legalmente Loira (2001).