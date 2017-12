Casamento de Liz Hurley zombou do hinduísmo, diz sogro A modelo e atriz britânica Elizabeth Hurley começou com o pé esquerdo o relacionamento com seu novo sogro, que se ofereceu para depor contra ela em acusações de ter zombado do hinduísmo, disse nesta quarta-feira, um advogado envolvido no caso. Alguns dias depois de ser relatado que Vinod Nayar deserdou seu filho e Liz em função de discussões ocorridas durante o casamento dos dois, o sogro da britânica teria se oferecido para fazer um depoimento por escrito contra ela e seu filho, Arun Nayar, disse o advogado Hastimal Saraswat. O casal pode ser acusado de insultar o hinduísmo por ter quebrado tabus com seu casamento luxuoso na cidade indiana de Jodhpur no mês passado - isso se, o que parece improvável, um tribunal local decidir deferir um pedido feito por um morador da cidade, Vishnu Khandelwal. As queixas de Khandelwal incluem a de que, se quisesse um casamento em estilo indiano, Elizabeth Hurley deveria ter se convertido ao hinduísmo. Ele também se queixou de que o casal teria quebrado tabus hindus durante a cerimônia, por consumirem álcool, e que Liz usava calçados de couro. "Vinod Nayar me disse ao telefone que o casal escarneceu das tradições hindus", disse Saraswat, que é advogado do autor da queixa. Os especialistas legais disseram que é muito pouco provável que o caso siga adiante. "Isto daqui não vai dar em nada no tribunal", disse Ashok Arora, ex-secretário da Suprema Corte indiana. "Não se pode forçar alguém a obedecer um ritual." Conflito Nayar disse a tablóides britânicos que deserdou o casal, afirmando que seu filho e Hurley ameaçaram expulsá-lo da cerimônia de casamento. "Minha esposa, Joanne, e eu nos sentimos humilhados publicamente e tratados como párias sociais", disse Nayar, segundo o jornal britânico Sunday Mirror. A corte já ouviu três testemunhas do lado do autor da queixa, mas ainda não decidiu se vai acusar o casal sob as leis indianas de combate ao ódio religioso. Elizabeth Hurley, de 41 anos, mãe de Damian, de 4 anos, é conhecida por ter atuado em filmes como Endiabrado e por ter sido a namorada do ator britânico Hugh Grant.