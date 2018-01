Casamento de Liz Hurley na Índia tem cavalos e elefantes Cavalos brancos, elefantes e sacerdotes assoprando conchas farão parte do casamento indiano da atriz Elizabeth Hurley, que conclui nesta sexta-feira, 9, uma semana de celebração nupcial na Índia. Liz, de 41 anos, seu marido, o empresário indiano Arun Nayar, 42, e seus 240 convidados estão desfrutando da ostentação que costumava ser exclusiva de marajás, circulando entre palácios e em um antigo forte no alto de um morro ao redor da cidade histórica de Jodhpur, no Estado desértico do Rajastão. Nayar desfilará em um cavalo branco, acompanhado por elefantes e camelos enfeitados no auge do casamento, na noite desta sexta-feira, segundo funcionários envolvidos no evento. Hurley, que está hospedada no Palácio Umaid Bhawan, usará tatuagens de hena elaboradas depois que ela e suas convidadas participarem de uma tradicional cerimônia mehendi. Liz e Nayar foram na quinta-feira para o Forte Nagaur, a 130 quilômetros da cidade, para uma cerimônia musical que incluiu qawwali, hinos religiosos cantados por muçulmanos sufis. Houve uma caravana de casamento envolvendo 12 cavalos e 60 camelos, além de fogos de artifício, disse um jornal de Jodhpur. Nayar usou um sherwani, tradicional casaco indiano, enfeitado com diamantes, disse o jornal. Cozinha do deserto Depois de uma noite em tendas de luxo, a festa voltou para Umaid Bhawan nesta sexta-feira, quando será realizado o casamento hindu. Sacerdotes tocarão instrumentos feitos de conchas e cantarão mantras enquanto o casal circula uma fogueira santificada. Depois, os dois irão para o enorme Forte Meherangarh, onde participam do banquete de pratos de Jodhpur, acompanhados por cantores tradicionais da região, dançarinos e chuvas de pétalas. Os convidados provarão da cozinha do Rajastão, que inclui bolinhos de farinha com sopa de lentilhas e comida embrulhada em folhas, enterrada e cozida na brasa. O indiano Rohit Bal disse que desenhou a maioria das roupas que o casal está usando. A festa não parou desde o casamento civil, na semana passada, em um castelo na Inglaterra. Liz separou-se do ator Hugh Grant em 2000, depois de 13 anos de relacionamento que sobreviveu a um encontro do ator com uma prostituta, que foi divulgado pela mídia. Em 2002 ela teve um filho com o produtor de filmes norte-americano Steve Bing, mas vem criando a criança sozinha. Ele conheceu Nayar, empresário e amigo de estrelas do cinema de Bollywood, pouco depois do nascimento do filho. (Reportagem adicional de Prithwish Ganguly em Nova Délhi)