Casamento de Cruise e Katie gera alvoroço na Itália O casamento de Tom Cruise e Katie Holmes está provocando alvoroço em Roma. As estrelas de Hollywood devem se casar neste fim de semana em um castelo em Bracciano, nos arredores da capital italiana. Embora não tenha uma confirmação oficial do casamento, a prefeitura da cidadezinha de Bracciano, a 44 quilômetros de Roma, está se preparando para o evento. Segundo informações não oficiais, a cerimônia deverá acontecer sábado no Castelo Odescalchi, construído no século 12 e definido como um dos mais luxuosos da Europa. A direção do castelo, contatada por telefone, não confirma nem desmente. A prefeitura de Bracciano, cidade de 13 mil habitantes próxima a um lago, está sendo procurada pela mídia de todo o mundo, que busca lugares de onde ter uma boa vista para fazer filmagens do evento. Conforme informações divulgadas pela mídia italiana, a prefeitura estaria cobrando para ceder estas posições estratégicas. Mistério Jornalistas e paparazzi estão em alvoroço entre Bracciano e Roma atrás de noticias e imagens do casal. ?Daqui eles não podem sair sem serem vistos?, garante o fotógrafo considerado como o ?rei dos paparazzi? romanos, Rino Barillari. Ele passa horas na frente do hotel Hassler, um dos mais caros da cidade, onde está hospedado Tom Cruise. Como ele, centenas de fãs também esperam para ver o ator de Missão Impossível. Cruise chegou na capital italiana nesta segunda-feira acompanhado por alguns familiares. Entre eles Isabella e Connor, seus filhos adotivos com a ex-mulher, Nicole Kidman, e Suri, a filha de sete meses que teve com a futura esposa. Katie Holmes desembarcou sozinha em Roma nesta terça e, segundo agências de notícias italianas, deve se hospedar na casa de uma amiga, e não no mesmo hotel do futuro marido. A falta de informações oficiais a respeito do casamento mais esperado do ano está alimentando boatos inclusive sobre os motivos para tanto mistério. De acordo com a agência de noticias italiana ADN Kronos, no contrato com as pessoas e empresas envolvidas na organização de seu casamento, Cruise teria colocado uma cláusula que prevê multa de até US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2 milhões) para quem ?vazar? notícias para a imprensa. Milhões de dólares também fariam parte de um contrato pré-matrimonial que o casal teria assinado. Um dos itens do documento prevê um ?reembolso? de cerca de US$ 5 milhões (R$ 10 milhões) para a esposa, se for traída pelo marido no primeiro ano de casamento. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o evento vai durar três dias, começando nesta quinta-feira, com uma despedida de solteiro no restaurante preferido de Cruise em Roma, ?Il Bolognese?, que teria colocado no menu um dos pratos preferidos do ator: alcachofras. Cientologia A cerimônia de casamento, marcada para sábado, deve respeitar o rito da seita de Cientologia, da qual Cruise e Katie fazem parte, e deverá ser celebrada pelo atual chefe e herdeiro do fundador, David Miscavige. Entre os 250 convidados, estariam celebridades como John Travolta, Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney, Russell Crowe, David e Victoria Beckham, Andrea Bocelli e Giorgio Armani, que desenhou a roupa dos noivos e de familiares. De acordo com a imprensa italiana, os organizadores do casamento pediram o fechamento do espaço aéreo próximo ao castelo para evitar que fotógrafos e cinegrafistas façam imagens do evento. Medidas como esta normalmente são tomadas para eventos de grande importância e que apresentam riscos para a segurança dos participantes. A secretaria de Segurança Pública de Roma confirmou para a BBC Brasil que recebeu o pedido para o próximo sábado, mas informou que o espaço aéreo não será fechado. ?O pedido não era acompanhado por alguma motivação. Além disso deveria ter sido encaminhado através de órgaos de segurança habilitados.?, disse à BBC Brasil um dos assessores da secretaria de Segurança.