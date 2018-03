Casal 'grego' volta em 'Eu Odeio o Dia dos Namorados'

A comediante Nia Vardalos e o ator John Corbett ficaram famosos em 2002, quando protagonizaram a comédia "Casamento Grego" -- um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano. Desde então, eles procuram um novo hit.

No período, nenhum dos dois emplacou nada -- e não parece que será com "Eu Odeio o Dia Dos Namorados" que esse quadro irá mudar. O filme, ainda inédito nos EUA, estreia em todo Brasil na sexta-feira.

Desprovida de charme ou graça, a comédia foi escrito por Nia, que aqui estreia na direção mas não demonstra muito talento para a empreitada. Os personagens são caricatos e rasos e as situações exageradas, assim como as atuações.

Nia é Genevieve, uma florista que tem uma regra em sua vida: sai com o mesmo homem só cinco vezes. Depois do quinto encontro, nunca mais o vê, acreditando assim evitar sofrimentos e desilusões futuras. Sem contar que não dá chance para levar um fora. Ela diz não precisar de um relacionamento duradouro para ser feliz.

Além de vender flores, ela também dá conselhos amorosos -- e para esses não cobra nada -- a um grupo de mal-amados que se reúnem numa lanchonete para trocar suas experiências e tentar superar as desventuras.

Ela leva essa vida até o dia em que chega ao bairro Greg (John Corbett), um ex-advogado que abre um restaurante. Genevieve e ele começam a sair juntos, seguindo o preceito dos cinco encontros. Quando chegam ao limite, como era de se prever, os dois estão apaixonados, mas ela insiste em seguir sua regra.

As idas e vindas do relacionamento entre Greg e Genevieve repetem-se ao longo de um ano. Seus encontros e desencontros na vizinhança marcam a passagem do tempo. Os amigos da moça também tentam encontrar seus amores, mas sempre fazem alguma besteira. Como a garota que exagera com presentes e declarações de amor logo no primeiro encontro, espantando o pretendente.

Nia não tira o sorriso do rosto, o que torna sua personagem um tanto irritante, na verdade. Diferente da Poppy, a protagonista de "Simplesmente Feliz", interpretada por Sally Hawkins, Nia não tem o carisma de uma pessoa sempre alegre, independentemente do tamanho de seus problemas. A alegria da protagonista aqui parece proposital apenas para tentar ser charmosa ou cativante -- mas o tiro sai pela culatra.

A química que a dupla de atores mostrou em 2002, em "Casamento Grego", aqui está diluída. Talvez um diretor com mais experiência, como Joel Zwick, do sucesso "Casamento Grego", conseguisse tirar melhor proveito do par.

"Eu Odeio o Dia dos Namorados" poderia muito bem ser uma comédia romântica genérica, ou mesmo seguir os moldes de histórias mais desvairadas -- como as famosas "Levada da Breca" ou "Jejum de Amor" -- se a diretora tivesse mais experiência na condução da narrativa ou no tratamento dos personagens. No fundo, o filme padece do mesmo mal que ataca muitas comédias atuais: ter cara de episódio de sitcom.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)