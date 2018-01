Casa do Saber recebe Cao Hamburger A Casa do Saber exibe nesta quarta-feira, às 18 horas, documentário sobre o novo filme de Cao Hamburger, "O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias". Em seguida, o público terá a oportunidade de conversar com o diretor. O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Cao Hamburger na Casa do Saber. Rua Mário Ferraz, 414. Hoje, às 18 horas. Inscrições pelo telefone (11) 3707-8900