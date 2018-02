Casa de Charlize Theron em Hollywood é roubada

A atriz sul-africana Charlize Theron teve sua residência em Hollywood, Los Angeles, furtada. O fato ocorreu, segundo informou a polícia, entre a última quinta-feira e domingo. A atriz ganhadora de um Oscar pelo filme Monster (2003) se encontra atualmente no estado norte-americano do Novo México participando das gravações de The Burning Plain, e, mesmo após o furto, ainda não retornou a Los Angeles. Sara Faden, a oficial de polícia que reportou o ocorrido à imprensa, disse que ainda não se sabe ao certo o que foi levado da mansão.