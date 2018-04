Casa de ator mirim de Milionário é derrubada em favela de Mumbai

Azharuddin Ismail, de 9 anos, representou o personagem de Salim quando criança no filme, a história de um rapaz indiano pobre que compete por amor e dinheiro num programa de televisão.

O barraco em que Ismail vivia numa favela apinhada de pessoas foi um entre vários construídos ilegalmente ao lado de um esgoto que foram demolidos pelas autoridades locais em Mumbai, a capital financeira e do entretenimento da Índia.

"Quando eles chegaram eu estava dormindo. Me sacudiram para me acordar, e um policial até me ameaçou", contou à Reuters Ismail, cercado de malas semiquebradas cheias de roupas e utensílios domésticos.

"O que posso fazer se demoliram minha casa? Vou dormir na rua", acrescentou.

Um pôster de "Quem Quer Ser Um Milionário?", autografado pelo diretor do filme, Danny Boyle, ainda estava colado à única parede do barraco que continuava de pé. Ao lado do lugar corria esgoto ao céu aberto, e o barraco não tinha água corrente.

As autoridades disseram que os barracos já tinham sido demolidos anteriormente, mas foram reerguidos no mesmo lugar.

"Os barracos estão todos encostados num esgoto que precisa ser limpado antes da chegada das monções", disse U.D. Mistry, o funcionário local responsável pelas demolições.

No início do ano houve ultraje público quando foram divulgadas fotos dos astros mirins de "Quem Quer Ser Um Milionário?" ainda vivendo na miséria, apesar do sucesso do filme nas bilheterias e de ter recebido oito Oscar.

O filme também causou controvérsia na China devido a seu título original, "Slumdog Millionaire" (que pode ser traduzido como "milionário favelado"), visto por alguns como ofensivo aos moradores de favelas, e pelo tratamento dado ao elenco. Partes da mídia apelidaram de "pornografia da miséria" o retrato traçado da vida de indianos pobres.

Em fevereiro as autoridades habitacionais do Estado de Maharashtra, do qual Mumbai é a capital, anunciaram que dariam casas novas a Ismail e a Rubina Ali, a menina que contracenou com ele no filme. Mas a mãe de Ismail, Shameem, disse que a família agora está à mercê das chuvas.

"Também ouvimos falar que o governo nos prometeu casas, mas o que foi feito? Ainda estamos sem casa", disse ela. "Meu filho deu glória ao país. Será que não deveria receber algum crédito por isso?"