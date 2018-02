Cartoon Network fecha parceria para lançar filme do Capitão Planeta

SÃO PAULO - Os produtores Don Murphy e Susan Montford, de Transformers, fecharam uma parceria com a rede televisiva Cartoon Network para transformar Capitão Planeta, o desenho animado da década de 90, em um longa-metragem de ação. A informação é da revista Variety.

Murphy diz que a animação deve se basear também em eventos reais, contemporâneos. "Terremotos no Japão, degelo de icebergs, tornados em Phoenix; tudo o que está realmente acontecendo", disse.

Por enquanto, o filme realizado em parceria com a Turner - detentora da CN - ainda não tem data de estreia prevista, tampouco possíveis selecionados para o elenco. "As mensagens do Capitão Planeta são ainda mais relevante hoje em dia", destaca um dos diretores da empresa, Stu Snyder.