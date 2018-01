Cartaz do filme 'Diana' é retirado do local onde morreu Lady Di em Paris

Um cartaz com o rosto de Naomi Watts, que interpreta a Princesa Diana no filme de Oliver Hirschbiegel Diana, que estreia na quarta (2) em Paris, foi retirado nesta terça (1.º) das proximidades da ponte de I'Alma, na capital francesa, onde há 16 anos faleceu a ex-esposa do príncipe Charles.

O mal-estar que a macabra coincidência havia provocado em alguns ambientes britânicos levou a Le Pacte, empresa que distribui o longa-metragem na França, a retirar o anúncio para evitar polêmica. A localização do cartaz foi atribuída a uma "desafortunada" casualidade.

"Trata-se de uma coincidência vinculada à campanha massiva de cartazes", comentou a empresa para o site especializado Première. A Le Pacte alegou que foram colocados milhares de cartazes na capital francesa. Até então, o anúncio podia ser visto a poucos metros da ponto de I'Alma, que cruza o rio Sena.

Em 31 de agosto de 1997, um Mercedes conduzido pelo motorista Henry Paul, em que estava Lady Di, bateu contra um pilar da ponte quando fugia do assédio dos paparazzi com a "princesa do povo". Em agosto, a Scotland Yard informou que avaliaria a credibilidade de novos dados sobre o acidente, sempre cercado de teorias conspiratórias.