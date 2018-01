'Carros 3' e 'Detetive do Prédio Azul' estreiam nos cinemas; veja os trailers

A batalha prometida entre as estreias desta quinta-feira, 13, é entre duas atrações infantis. Conseguirá o nacional Detetives do Prédio Azul bater na bilheteria o gigante de Hollywood, Carros 3? As pré-estreias mostraram que D.P.A. tem fôlego e leva a garotada ao delírio, mas Relâmpago McQueen, o carrinho da Pixar, tem seu público cativo. Cinéfilos de carteirinha também terão atrações especiais. Dois filmes candidatos a figurar entre os melhores do ano, o francês A Vida de Uma Mulher e o português Cartas da Guerra. Desse último participa Ricardo Pereira, o ator luso integrado ao elenco da Globo, e que está no ar com a novela Novo Mundo.

Carros 3

Cars 3, Estados Unidos/2015, 109 min. Animação. Dir. Brian Fee.

Poderia ser Relâmpago McQueen – O Retorno. Nosso carro de corrida preferido derrapa na curva, sofre um grave acidente e agora terá de superar muitos obstáculos para voltar. O terceiro filme da série. O 2 já era inferior, meio repeteco do primeiro. O 3 vai marcar uma nova etapa?

Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Frei Caneca - Espaço Itaú, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim.

Cartas da Guerra

Portugal/2016, 105 min. Drama. Dir. Ivo M. Ferreira. Com Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira.

Baseado na correspondência entre o médico e futuro escritor Antônio Lobo Antunes e a mulher, durante as guerras coloniais, o diretor Ferreira fez um filme epistolar que permite múltiplas leituras. Uma guerra que não se você, mas cujos efeitos se percebe; um romance; e uma crítica à ditadura do salazarismo, que mantém as colônias como signos do seu atraso. Filmado em austero preto e branco, é, desde logo, um dos melhores filmes do ano. Cinéfilo de carteirinha não pode perder.

14 anos. Cinesesc, Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Detetives do Prédio Azul - O Filme

Brasil/2016, 127 min. Infantil. Dir. André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta.

O trio Pippo, Sol e Bento infiltra-se na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá, eles testemunham um crime ‘mágico’, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Febre na televisão, a série ganha boa versão nos cinemas. Ação, humor, efeitos e participações de um elenco estelar – Mariana Ximenes, Ailton Graça, Tamara Taxman e Suely Franco, e elas roubam a cena. A pergunta que não quer calar – a Kombi caindo aos pedaços do Prédio Azul vai conseguir fazer frente aos Carros high-tech de Hollywood?

Livre. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Fala Comigo

Brasil/2017, 92 min. Drama. Dir. Felipe Sholl. Com Tom Karabachian, Karine Teles, Denise Fraga.

Filho de uma terapeuta se envolve com uma das pacientes da mãe. O que começa meio destrambelhado, como bizarrice do rapaz, vira amor de verdade. Mas mamãe é de morte e vai fazer de tudo para evitar o romance. Um filme brasileiro diferente dos que você anda vendo atualmente. Merece atenção.

14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Futuro Perfeito

El Futuro Perfecto, Argentina/2017, 65 min. Drama. Dir. Nele Wohlatz. Com Xiaobin Zhang, Saroj Kumar Malik, Mian Jiang.

Garota chinesa migra com a família para a Argentina. A primeira batalha é a da língua. Conseguirá se integrar? Bem interessante.

Livre. Cinesesc, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Gatos

Kedi, Turquia-Estados Unidos/ 2016, 79 min. Documentário. Dir. Ceyda Torun.

Bülent Üstün é uma celebridade na Turquia. E é quem conduz o espectador numa viagem por Istambul. A cidade foi sempre cheia de gatos, inclusive de rua, mas as transformações urbanas ameaçam a sobrevivência deles. Bem bom. Quem espera um filme fofinho sobre os bichanos vai se surpreender. O que está em discussão é a natureza das pessoas, e no quadro de um mundo que muda.

10 anos. Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Julho-Agosto

Juillet Août, França/2015, 96 min. Comédia dramática. Dir. Diastème. Com Alma Jodorowsky, Luna Lou, Patrick Chesnais.

Duas garotas dividem-se nos meses de julho e agosto. Um com a mãe, outro, com o pai. Mas, neste ano, as férias serão perturbadas pela revelação de segredos de família. Boas observações humanas.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

A Luta de Steve

Gleason, Estados Unidos/2015, 110 min. Documentário. Dir. J. Clay Tweel. Com Steve Gleason, Mike Gleason, Scott Fujita.

Jogador da NFL é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e resolve dedicar seus últimos anos – a expectativa de vida é cinco anos – para ajudar os outros. Filantrópico, mas uma bela lição de vida.

10 anos.

Caixa Belas Artes.

Tour de France

França/2017, 94 min. Drama. Dir. Rachid Djaïdani. Com Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg.

Sadek é um rapper conhecido – e apreciado – na França. Faz par com Gerard Depardieu. Obrigado a sair de cena, músico acompanha idoso numa jornada através do país. Afloram conflitos – diferenças culturais, a eterna desconfiança dos imigrantes etc –, mas terminam por se entender. Depardieu, você conhece. É grande. Sadek será uma descoberta. O garoto é muito bom.

12 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte.

A Vida de uma Mulher

Une Vie, França-Bélgica/2017, 119 min. Drama. Dir. Stéphane Brizé. Com Judith Chemla, Yolande Moreau.

Outro candidato a melhor filme do ano – e portanto obrigatório para cinéfilos de carteirinha. Baseado no romance de Guy de Maupassant, narra a vida de uma mulher que parece resumir todas as desgraças reservadas ao sexo feminino num mundo em que os privilégios são dos homens. Há algo da austeridade de Além das Palavras, de Terence Davies (e até uma poesia é incorporada ao drama). A atriz, Judith Chemla, é excepcional.

14 anos. Bourbon Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.