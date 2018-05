'Carros 2' lidera bilheterias na América do Norte

Segundo estimativas do estúdio divulgadas neste domingo, o filme de animação arrecadou 68 milhões de dólares nos primeiros três dias de estreia nos Estados Unidos e no Canadá.

O primeiro "Carros" estreou com 60 milhões de dólares em 2006, ou 72 milhões de dólares considerando o ajuste nos preços dos ingressos. "Carros 2" também teve o benefício dos preços premium cobrados pelos recursos 3D.

O único outro lançamento que estava entre as dez maiores vendas nas bilheterias deste final de semana foi a comédia de Cameron Diaz "Professora Sem Classe", que estreou em segundo lugar com 31 milhões de dólares, acima das expectativas. O campeão da semana passada, "Lanterna Verde", escorregou para o terceiro lugar, com 18,4 milhões de dólares.

Os críticos foram duros com "Carros 2", um feito chocante, considerando que estão sempre ansiosos para elogiar os filmes da Pixar. De fato, "Toy Story 3", da Pixar, que estreou com 110 milhões de dólares há um ano, esteve entre os filmes que receberam as melhores críticas em 2010.

"Carros 2", visto mais como uma oportunidade de merchandising para a Walt Disney Co. do que um marco criativo para o estúdio inovador de animação, recebeu a aprovação de apenas 34 por cento dos críticos entrevistados pelo site Rotten Tomatoes. A baixa anterior para um filme da Pixar foi de 74 por cento para o primeiro filme de "Carros".

(Reportagem de Dean Goodman)