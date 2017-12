Carrière, roteirista de Buñuel, receberá prêmio de honra da Academia Europeia

BERLIM - A Academia de Cinema Europeu (EFA) vai entregar este ano o prêmio de honra ao roteirista francês Jean-Claude Carrière pelo conjunto de sua obra. Autor de roteiros de vários filmes do diretor espanhol Luis Buñuel, Carrière, nascido em 1931, será homenageado no dia 10 de dezembro na cerimônia anual da entidade, desta vez a ser realizada na cidade polonesa de Breslávia.

A Academia Europeia destaca o trabalho de Carrière com Buñuel desde O Diário de Uma Camareira (1964), seguindo por A Bela da Tarde (1967), Via Láctea (1969), O Discreto Charme da Burguesia (1972) e Esse Obscuro Objeto do Desejo (1977). Pelas duas últimas obras, o roteirista foi indicado para o Oscar.

O trabalho de Jean-Claude Carrière no cinema começou, todavia, com o diretor e ator francês Jacques Tati, que lhe apresentou o colega Pierre Étaix, com quem realizou o curta Heureux Anniversaire, vencedor do Oscar em 1962. Posteriormente, vale destacar o roteiro de Carrière para o filme O Tambor (1979), dirigido por Volker Schlöndorff e baseado no livro de mesmo título do escritor alemão Günter Grass, e sua colaboração em A Fita Branca (2009), de Michael Haneke.

Em 2015, Carrière recebeu o Oscar honorário por sua carreira. A premiação da Academia de Cinema Europeu (EFA) foi iniciada em 1989.