Carrie Fisher, a princesa Leia do 'Star Wars', sofre ataque cardíaco

A atriz Carrie Fisher, 60,sofreu um ataque cardíaco durante um voo nesta sexta-feira, 23, e sua condição é crítica.

Conhecida por sua atuação como a princesa Leia quatro filmes da saga Star Wars, ela passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi levada por paramédicos para um hospital após o avião pousar no aeroporto LAX.

A United Airlines afirmou em nota que uma equipe médica foi chamada após a tripulação do voo reportar que "uma passageira não reagia".

Fisher repetiu sua atuação como Leia recentemente em Star Wars: O Despertar da Força (2015), e aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.