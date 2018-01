'Carol' e 'Ponte dos Espiões' lideram indicações ao Bafta

Carol e Ponte dos Espiões, dos diretores Todd Haynes e Steven Spielberg, são os filmes com o maior número de indicações ao Bafta, o Oscar britânico, com nove, anunciou nesta sexta-feira, 8, a British Academy Film and Television Arts.

Logo depois, com oito indicações, aparece O Regresso, do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Mad Max: Estrada da Fúria, recebeu sete indicações, enquanto Brooklyn e Perdido em Marte disputam o BAFTA em seis categorias cada.

Star Wars: O Despertar da Força também foi lembrado em quatro categorias.

A cerimônia do Bafta acontecerá no dia 14 de fevereiro na Royal Opera House de Londres, duas semanas antes do Oscar.

Carol, Ponte dos Espiões e O Regresso disputam o prêmio de melhor filme com Spotlight - Segredos Revelados e A Grande Aposta.

Carol, do americano Haynes, que narrra o amor de duas mulheres na Nova York dos anos 1950, protagonizado por Cate Blanchett e Rooney Mara, também é o filme com mais indicações, cinco, ao Globo de Ouro, que terá os vencedores anunciados no próximo domingo, 10.

Entre os atores, o britânico Eddie Redmayne, vencedor do Oscar em 2015 por sua interpretação do astrofísico Stephen Hawking em A Teoria de Tudo, volta a disputar o Bafta por seu papel como transexual em A Garota Dinamarquesa.

Os outros indicados são Leonardo di Caprio (O Regresso), Bryan Cranston (Trumbo), Matt Damon (Perdido em Marte) e Michael Fassbender (Steve Jobs).

Blanchett é a favorita ao prêmio de melhor atriz, mas enfrentará a concorrência da ilustre atriz britânica Maggie Smith (A Senhora da Van).

As outras indicadas são Brie Larson (O Quarto de Jack), Saoirse Ronan (Brooklyn) e Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa).

Todd Haynes, Steven Spielberg e Alejandro González Iñárritu disputam o prêmio de melhor diretor com Adam McKay (A Grande Aposta) e Ridley Scott (Perdido em Marte).

A seguir os indicados nas principais categorias:

MELHOR FILME

A Grande Aposta (The Big Short)

POnte dos Espiões (Bridge of Spies)

Carol

O Regresso (The Revenant)

Spotlight

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

A Assassina, do diretor taiwanês Hou Hsiao-Hsien

Força Maior, do sueco Ruben Östlund

Theeb, do jordaniano Naji Abu Nowar

Timbuktu, do mauritano Abderrahmane Sissako

Relatos Selvagens, do argentino Damián Szifron

DIRETOR

Adam McKay, por A Grande Aposta

Steven Spielberg, por Ponte dos Espiões

Todd Haynes, por Carol

Ridley Scott, por Perdido em Marte

Alejandro González Iñárritu, por O Regresso

MELHOR ATOR

Bryan Cranston, Trumbo

Eddie Redmayne, A Garota Dinamarquesa

Leonardo DiCaprio, O Regresso

Matt Damon, Perdido em Marte

Michael Fassbender, Steve Jobs

MELHOR ATRIZ

Alicia Vikander, A Garota Dinamarquesa

Brie Larson, O Quarto de Jack

Cate Blanchett, Carol

Maggie Smith, A Senhora da Van

Saoirse Ronan, Brooklyn

ATOR COADJUVANTE

Christian Bale, A Grande Aposta

Benicio del Toro, Sicario

Idris Elba, Beasts of No Nation

Mark Ruffalo, Spotlight

Mark Rylance, Ponte dos Espiões

ATRIZ COADJUVANTE

Jennifer Jason Leigh, Os Oito Odiados

Rooney Mara, Carol

Alicia Vikander, Ex-Machina

Julie Walters, Brooklyn

Kate Winslet, Steve Jobs