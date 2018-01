Carlos Saura filmará pela primeira vez no Brasil O diretor espanhol Carlos Saura filmará pela primeira vez no Rio de Janeiro. No início de 2007 ele começa a rodar Amor de Deus. O filme, do diretor de Cria Cuervos e Carmen, retratará a vida de músicos e dançarinos de rua cariocas. Antes de embarcar para o Brasil, Saura pretende filmar Fado, que reunirá os diferentes tipos da mais célebre e tradicional música portuguesa - trabalho semelhante ao desenvolvido em Flamenco" e Tango.