Carlos Diegues quer nova versão de <i>Cinco Vezes Favela</i> Carlos Diegues, que assina um dos episódios (Escola de Samba Alegria de Viver) de Cinco Vezes Favela, nesta sexta-feira no Canal Brasil, às 10 horas, tem o plano de patrocinar uma nova versão, agora realizada pelos próprios favelados. Poderá ser uma experiência muito interessante. No começo dos anos 60, Cinco Vezes Favela foi um dos filmes que deflagraram o movimento do Cinema Novo. Produzido pelo Centro Popular de Cultura da antiga União Nacional de Estudantes, tornou-se uma espécie de manifesto. Embora desiguais, os episódios incluem uma pérola (Couro de Gato, de Joaquim Pedro de Andrade). Cinco Vezes Favela é, por sinal, um dos títulos que integram a importante mostra Revisão do Cinema Novo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo.