Carlinhos Brown e Sérgio Mendes são indicados ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (24) a lista de indicados ao Oscar 2012. A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese lidera a lista, com 11 indicações da Academia.

O Brasil estará presente na festa do cinema com a indicação de Sergio Mendes e Carlinhos Brown ao prêmio de melhor canção original, pelo tema de Rio.

A única indicação do filme dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha coloca a animação na disputa com a música Man or Muppet, de Os Muppets, com letra e música de Bret McKenzie.

O longa brasileiro inscrito para concorrer ao prêmio de melhor em língua estrangeira, Tropa de elite 2, já está fora da disputa desde quarta (18), quando foi divulgada uma lista de nove pré-selecionados para a categoria.

O francês O Artista, vencedor em premiações anteriores, como o Globo de Ouro, tem 10 indicações. O Homem que Mudou o Jogo tem seis. A premiação acontece em 26 de fevereiro, em Los Angeles.

Lista dos indicados

Filme

"Cavalo de guerra"

"O artista"

"O homem que mudou o jogo"

"Os descendentes"

"A árvore da vida"

"Meia-noite em Paris"

"História cruzadas"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Tão forte e tão perto"

Ator

Demián Bichir - "A better life"

George Clooney - "Os descendentes"

Jean Dujardin - "O artista"

Gary Oldman - "O espião que sabia demais"

Brad Pitt - "O homem que mudou o jogo"

Ator coadjuvante

Kenneth Branagh - "Sete dias com Marilyn"

Jonah Hill - "O homem que mudou o jogo"

Nick Nolte - "Warrior"

Max Von Sydow - "Tão forte e tão perto"

Christopher Plummer - "Beginners"

Atriz

Glenn Close - "Albert Nobbs"

Viola Davis - "Histórias Cruzadas"

Rooney Mara - "Millenium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres"

Meryl Streep - "A Dama de Ferro"

Michelle Williams - "Sete Dias com Marilyn"

Atriz coadjuvante

Octavia Spencer ("Histórias cruzadas")

Berenice Bejo ("O artista")

Jessica Chastain ("Histórias cruzadas")

Janet McTeer ("Albert Nobbs")

Melissa McCarthy ("Missão madrinha de casamento")

Animação

"A Cat in Paris"

"Chico & Rita"

"Kung Fu Panda 2"

"Gato de Botas"

"Rango"

Diretor

Michel Hazanavicius - "O artista"

Alexander Payne - "Os descendentes"

Martin Scorsese - "A invenção de Hugo Cabret"

Woody Allen - "Meia-noite em Paris"

Terrence Malick - "A árvore da vida"

Roteiro original

"O artista"

"Missão madrinha de casamento"

"Margin Call"

"Meia-noite em Paris"

"A separação"

Trilha sonora original

"As aventura de Tintim" - John Williams

"O Artista" - Ludovic Bource

"A invenção de Hugo Cabret" - Howard Shore

"O espião que sabia demais" - Alberto Iglesias

"Cavalo de guerra" - John Williams

Canção original

"Man or Muppet", de "Os Muppets", música e letra de Bret McKenzie

"Real in Rio", de "Rio", música de Sergio Mendes e Carlinhos Brown, letra de Siedah Garrett

Maquiagem

"Albert Nobbs"

"Harry Potter"

"A dama de ferro"

Direção de arte

"O artista"

"Harry Potter"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Meia-noite em Paris

"Cavalo de guerra"

Fotografia

"O artista"

"Os homens que não amavam as mulheres"

"A invenção de Hugo Cabret"

"A árvore da vida"

"Cavalo de guerra"

Figurino

"Anonymous"

"O artista"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Jane Eyre"

"W.E."

Documentário (longa-metragem)

"Hell and Back Again"

"If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front"

"Paradise Lost 3: Purgatory"

"Pina"

"Undefeated"

Documentário (curta-metragem)

"The Barber of Birmingham: Foot Soldier of the Civil Rights Movement"

"God Is the Bigger Elvis"

"Incident in New Baghdad"

"Saving Face"

"The Tsunami and the Cherry Blossom"

Edição

"O artista"

"Os descendentes"

"Os homens que não amavam as mulheres"

"A invenção de Hugo Cabret"

"O homem que mudou o jogo"

Filme em língua estrangeira

"Bullhead" - Bélgica

"Footnote" - Israel

"In Darkness" - Polônia

"Monsieur Lazhar" - Canadá

"Separação" - Irã

Curta-metragem de animação

"Dimanche"

"The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore"

"La Luna"

"A Morning Stroll"

"Wild Life"

Curta-metragem

"Pentecost"

"Raju"

"The Shore"

"Time Freak"

"Tuba Atlantic"

Edição de som

"Drive"

"Os homens que não amavam as mulheres"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Transformers: o lado oculto da lua"

"Cavalo de guerra"

Mixagem de som

"Os homens que não amavam as mulheres"

"A invenção de Hugo Cabret"

"O homem que mudou o jogo"

"Transformers: o lado oculto da lua"

"Cavalo de guerra"

Efeitos visuais

"Harry Potter"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Gigantes de aço"

"Planeta do macacos"

"Transformers: o lado oculto da lua"

Roteiro adaptado

"Os descendentes"

"A invenção de Hugo Cabret"

"Tudo pelo poder"

"O homem que mudou o jogo"

"O espião que sabia demais"