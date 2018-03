Carla Bruni aceita trabalhar em filme de Woody Allen

A primeira-dama francesa, a cantora e ex-modelo Carla Bruni, confirmou ter aceitado a oferta do cineasta americano Woody Allen para trabalhar em seu próximo filme. "Ele me propôs estar em seu próximo filme" e "eu disse sim", confessou a mulher do presidente francês, Nicolas Sarkozy, em declarações na noite passada ao Canal+.

Embora ainda não saiba qual papel terá na produção, Carla Bruni deixou claro que não poderia deixar algo assim acontecer. "Não posso perder uma chance como essa. Quando for avó, gostaria de ter feito um filme com Woody Allen", afirmou.

Em coletiva de imprensa em Paris para a promoção de seu último filme, "Tudo Pode Dar Certo", Allen disse que imaginava uma Carla Bruni "maravilhosa" nos papéis mais variados. Quando perguntado se preferiria rodar um filme com a rainha da Inglaterra ou com o dalai-lama, o diretor respondeu que, "sem sombra de dúvida, Carla Bruni". "Tenho certeza de que seria maravilhosa. Tem carisma", afirmou Woody Allen, de 73 anos.