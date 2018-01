Carl Franklin vai dirigir Halle Berry em <i>Tulia</i> Carl Franklin está em negociações para dirigir Halle Berry em Tulia, um filme que se encontra em gestação há muito tempo e trata de uma advogada que investiga uma operação infame de apreensão de drogas no Texas, segundo a Hollywood Reporter. O projeto da Lionsgate gira em torno da prisão de 46 negros em 1999 na cidade pobre de Tulia, no Texas - uma operação na qual não foram encontrados dinheiro, drogas ou armas ilegais de posse dos suspeitos. Halle Berry vai representar a advogada principal do Fundo de Defesa Jurídica e Educação da NAACP (Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor), que interveio para libertar os cidadãos condenados erroneamente com base no depoimento de um policial corrupto. A produção começa em 1o de maio, no Lousiana. A história é baseada no livro de não ficção Tulia: Race, Cocaine, and Corruption in a Small Texas Town (Tulia: Raça, Cocaína e Corrupção numa Pequena Cidade do Texas), de Nate Blakeslee. Os trabalhos recentes de Carl Franklin incluem Crimes em Primeiro Grau e Por um Triz. Halle Berry atuou em X-Men 3 - O Confronto Final e ganhou um Oscar de melhor atriz em 2002, por seu papel em A Última Ceia.