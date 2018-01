'Capitão Fantástico' vence prêmio da Festa do Cinema de Roma

O filme norte-americano Capitão Fantástico, do diretor Matt Ross, venceu o Prêmio do Público da 11ª Festa do Cinema de Roma. O prêmio foi anunciado sábado, 22, durante a coletiva de imprensa sobre o encerramento do festival, neste domingo, 23.

O longa tem o ator Viggo Mortensen no papel de um pai (Ben Cash) que cria seus seis filhos à margem da sociedade e em contínuo contato com a natureza, em uma floresta dos Estados Unidos. O tema central do filme é a criação de filhos, assunto que gera dúvidas em milhares de pessoas pelo mundo. No filme, a família tem uma casa, mas convive ao ar livre, caça e se reúne em volta de uma fogueira. A educação das crianças é baseada em obras da literatura, livros técnicos e em ensinamentos do "capitão" da tribo. Quando a mãe das crianças morre, a família é obrigada a voltar para a cidade e encarar a civilização. Nesta fase, a estrutura que era tida como "perfeita" começa a ruir.

A 11ª Festa do Cinema de Roma começou no dia 13 de outubro e ocorreu no Auditorium Parco della Musica, na capital italiana.