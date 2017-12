'Capitão América', 'X-Men' e mais oito na briga pelo Oscar de Efeitos Especiais

A Academia de Hollywood anunciou nesta sexta-feira, 5, os 10 filmes que continuam na corrida pelo Oscar de Efeitos Especiais. O comitê executivo de efeitos determinou a lista com os longos, e os votantes vão escolher os cinco indicados no dia 10 de janeiro de 2015, em uma série de exibições na Academia. As indicações saem no dia 15 de janeiro, e a cerimônia do Oscar, a ser apresentado pelo Neil Patrick Harris, está marcada para o dia 22 de fevereiro de 2015.

Veja abaixo a lista com os 10 filmes pré-selecionados para o Oscar de Efeitos Especiais:

Capitão América: O Soldado Invernal

Planeta dos Macacos: O Confronto

Godzilla

Guardiões da Galáxia

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Interestelar

Malévola

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba

Transformers: A Era da Extinção

X-Men: Dias de um Futuro Esquecido