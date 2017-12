'Capitão América' supera 'Rio 2' e lidera bilheterias nos EUA

"O Céu Existe Mesmo", baseado em um livro best-seller cristão sobre um menino que diz ter visto o paraíso durante uma cirurgia, arrecadou 21,5 milhões de dólares no fim de semana da Páscoa.

"Transcendence", um filme de ficção científica amplamente divulgado com Johnny Depp no papel de um pesquisador sobre inteligência artificial, conquistou um decepcionante quarto lugar, com 11,2 milhões de dólares, de acordo com estimativas dos estúdios divulgadas pela empresa de rastreamento Rentrak.

"Rio 2" foi distribuído pela Fox, uma unidade da Twenty-First Century Fox. A Walt Disney distribuiu "Capitão América", enquanto "Transcendente" foi distribuído pela Warner Brothers, uma unidade da Time Warner. A Tri Star, da Sony, distribuiu "O Céu Existe Mesmo".

(Reportagem de Ronald Grover e Chris Michaud)